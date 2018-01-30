Прямой эфир
Сюжет:

Найдены нарушения в школе под Челябинском, где произошла поножовщина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В расположенной в Челябинской области школе, в которой один ученик ранил ножом другого, нарушались требования антитеррористического, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, проверка показала, что в школе «не оборудовано внешнее видеонаблюдение, отсутствуют запирающие устройства на воротах, нарушена целостность ограждения по периметру».  

В сообщении говорится также о ряде других обнаруженных нарушений. На основании результатов проверки, прокуратура сделала вывод, согласно которому районная комиссия по защите прав несовершеннолетних «не организовала работу по профилактике правонарушений в подростковой среде», передает ТАСС

Агентство отмечает, что прокуратура потребовала от главы Сосновского муниципального района Челябинской области привлечь виновных к ответственности.

Как сообщал портал iz.ru, 17 января в одной из школ Челябинской области произошла драка между двумя учениками старших классов, при которой один из них нанес другому легкое ножевое ранение. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пострадавшая при нападении на школу в Бурятии вышла из комы
Пострадавшая при нападении в Перми учительница выступила с заявлением

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017