Найдены нарушения в школе под Челябинском, где произошла поножовщина

В расположенной в Челябинской области школе, в которой один ученик ранил ножом другого, нарушались требования антитеррористического, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, проверка показала, что в школе «не оборудовано внешнее видеонаблюдение, отсутствуют запирающие устройства на воротах, нарушена целостность ограждения по периметру».

В сообщении говорится также о ряде других обнаруженных нарушений. На основании результатов проверки, прокуратура сделала вывод, согласно которому районная комиссия по защите прав несовершеннолетних «не организовала работу по профилактике правонарушений в подростковой среде», передает ТАСС.

Агентство отмечает, что прокуратура потребовала от главы Сосновского муниципального района Челябинской области привлечь виновных к ответственности.

Как сообщал портал iz.ru, 17 января в одной из школ Челябинской области произошла драка между двумя учениками старших классов, при которой один из них нанес другому легкое ножевое ранение.