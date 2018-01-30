Посол России заявил о возможном моратории на ракетные пуски КНДР

Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что Северная Корея может отказаться от ракетно-ядерных испытаний в случае успешного сближения с Сеулом.

«В Пхеньяне понимают, что очередное ядерное испытание или ракетный пуск не то что поставит под вопрос дальнейшее межкорейское сближение, а просто полностью его разрушит», — отметил дипломат в интервью «Интерфаксу».

По словам посла, в Москве верят заверениям Пхеньяна о том, что его ракеты не нацелены на Россию.

При этом Мацегора добавил, что ощущение полной безопасности отсутствует из-за наличия ядерного оружия у КНДР, а также «перманентной острой напряженности» в районе Корейского полуострова.