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Посол России заявил о возможном моратории на ракетные пуски КНДР

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Фото: Global Look Press/Yao Qilin
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Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что Северная Корея может отказаться от ракетно-ядерных испытаний в случае успешного сближения с Сеулом.

«В Пхеньяне понимают, что очередное ядерное испытание или ракетный пуск не то что поставит под вопрос дальнейшее межкорейское сближение, а просто полностью его разрушит», — отметил дипломат в интервью «Интерфаксу».

По словам посла, в Москве верят заверениям Пхеньяна о том, что его ракеты не нацелены на Россию.

При этом Мацегора добавил, что ощущение полной безопасности отсутствует из-за наличия ядерного оружия у КНДР, а также «перманентной острой напряженности» в районе Корейского полуострова.

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