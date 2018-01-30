Hyundai показала дизайн нового кроссовера Santa Fe

Южнокорейская компания Hyundai представила первое изображение нового кроссовера Santa Fe.

Модель будет выполнена в новом фирменном стиле, который уже используется на автомобилях Kona и Nova.

А вот и первая фотография Hyundai SANTA FE четвертого поколения. На публике автомобиль впервые появится на Женевском автосалоне. Как вам силуэт? https://t.co/yQFaq2G3x8 pic.twitter.com/g4hETem7El — Hyundai Russia (@HyundaiRussia) January 25, 2018

Кроссовер Santa Fe оснастят системой распознавания пассажиров на заднем сиденье, которая будет предупреждать водителя о присутствии или оповещать об их выходе.

Специальные датчики, сигнализирующие о боковом трафике сзади, будут дополнены функцией автоматического торможения, что позволит избежать столкновения во время движения задним ходом в условиях плохой видимости.

Официальная презентация кроссовера состоится в марте на автосалоне в Женеве.