Hyundai показала дизайн нового кроссовера Santa Fe
Южнокорейская компания Hyundai представила первое изображение нового кроссовера Santa Fe.
Модель будет выполнена в новом фирменном стиле, который уже используется на автомобилях Kona и Nova.
Кроссовер Santa Fe оснастят системой распознавания пассажиров на заднем сиденье, которая будет предупреждать водителя о присутствии или оповещать об их выходе.
Специальные датчики, сигнализирующие о боковом трафике сзади, будут дополнены функцией автоматического торможения, что позволит избежать столкновения во время движения задним ходом в условиях плохой видимости.
Официальная презентация кроссовера состоится в марте на автосалоне в Женеве.