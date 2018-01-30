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Движение в центре Москвы перекроют из-за зимнего велопарада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В связи с проведением Третьего зимнего московского велопарада 11 февраля будет ограничено движение транспорта в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Сообщается, что с 4:00 до 16:00 будет ограничено движение по 3-й Фрунзенской улице и Фрунзенской набережной. В этот промежуток также будет частично перекрыто движение по Пречистенской, Москворецкой, Кремлевской набережным, а также в Китайгородском проезде. По улицам Варварка и Москворецкая будет сложно проехать с 12:00 до 14:00, сообщает ТАСС.

Третий зимний московский велопарад пройдет в этом году в рамках VI Международного зимнего велоконгресса. Первый зимний велопарад состоялся в январе 2016 года, он был посвящен поддержке развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах. В мероприятии тогда приняли участие более 3 тыс. человек.

Как сообщал портал iz.ru, маршрут зимнего велопарада в Москве в этом году пройдет вокруг парка «Зарядье».

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