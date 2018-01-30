Аэропорт Омска планируют вынести за черту города

Омский аэропорт планируют перенести за черту города. Об этом сообщил глава омской администрации Александр Бурков на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в России в настоящее время осталось всего два города, аэропорты которых находятся в его пределах, нарушая нормы безопасности, — Иркутск и Омск. Он добавил, что в скором времени планируется перенести аэропорт Омск-Федоровка за черту города, уже прорабатывается вопрос строительства и запуска объекта. Кроме того, уже имеется больше 2 тыс. га для логистического центра. Как сообщает РИА «Омск-информ», сейчас ведется поиск управляющей компании, ведутся переговоры с операторами, решается вопрос о доставке пассажиров в аэропорт.

Помимо этого, Бурков отметил, что относительно военного аэродрома Омск-Северный в Чкаловском поселке пока заключения нет, но не исключил возможности совмещения гражданского аэропорта с военным.