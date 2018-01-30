Салон автомобиля вспыхнул огнем в центре Биробиджана

Салон автомобиля загорелся на одной из центральных улиц Биробиджана, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

Инцидент произошел вчера вечером, 29 января, возле одного из домов на улице Шолом-Алейхема в центре города. Сообщение о пожаре внутри автомобиля поступило на пульт спасателей в районе 21:15, сообщает ИА EAOMedia.

Спасательная команда прибыла на место пожара через четыре минуты после вызова. Спасателями была проведена работа по ликвидации возгорания до прибытия пожарных расчетов.

В результате пожара из людей никто не пострадал. У транспортного средства обгорела обшивка внутри салона со стороны водителя, также пострадали сиденья и лобовое и боковые стекла. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.