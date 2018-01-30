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Роскомнадзор отчитался по защите персональных данных в 2017 году

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Специалисты Роскомнадзора в ходе Дня открытых дверей для операторов персональных данных рассказали об итогах работы ведомства в сфере защиты прав субъектов персональных данных и тенденциях развития профильного законодательства.

Ведомство сообщает, что мероприятие посетили более 100 представителей организаций, обрабатывающих персональные данные. Параллельно аналогичные мероприятия проходили в территориальных управлениях Роскомнадзора.

Специалисты рассказали операторам о применении статьи 13.11 КоАП РФ, регламентирующей составы правонарушений при обработке персональных данных. Участникам также разъяснили вопросы обработки персональных данных СМИ, а также вопросы обработки персональных данных, полученных из открытых источников. Кроме этого, были даны разъяснения по обработке данных в процессе взыскания задолженности, а также при деятельности по реализации товаров и услуг в интернете.

Председатель Консультативного совета Ирина Алехина поделилась информацией о результатах его деятельности в прошлом году.

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