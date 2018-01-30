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«Супермен» Брэндон Рут сыграет Николая II в фильме «Анастасия»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Dave Starbuck
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Актер Брэндон Рут, исполнивший главную роль в фильме «Возвращение Супермена», сыграет Николая II в киноверсии анимационной ленты «Анастасия». Об этом сообщает Variety.

Мультфильм выпустила в 1997 году студия 20th Centyry Fox, и картину неоднократно принимали за проект студии Disney. По сюжету главная героиня — дочь последнего русского царя Николая II, которой чудом удается выжить. В грядущем фильме Анастасия спасется при помощи портала, оказавшись в 1988 году. Съемки эпизодов этого периода проходили летом 2017 года, а сцены о событиях 1917 года будут сниматься в апреле 2018 года.

Режиссером картины выступил Блейк Харрис, главная роль досталась Эмили Кэри.

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