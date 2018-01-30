Число рейсов в Калининград из-за рубежа будет увеличено в дни ЧМ-2018

Аэропорт Храброво в Калининграде получил заявки от зарубежных авиакомпаний на увеличение количества рейсов в дни проведения матчей в рамках ЧМ-2018. По словам гендиректора предприятия Александра Корытного, предполагается, что в пиковые дни июня в сутки будет 50–55 прилетов и вылетов.

В частности, увеличить число рейсов в Калининград намерены такие компании, как LOT и airBaltic. При этом количество регулярных рейсов будет сохранено. Кроме того, некоторые иностранные компании направили в администрацию Храброво уведомления о планируемых бизнес-джетах во время ЧМ. Как сообщает Калининград.ру, заявки пришли из Швейцарии, Бельгии, Англии.

Напомним, в рамках ЧМ-2018 на стадионе в Калининграде пройдут четыре встречи: 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22 июня Сербия сразится со Швейцарией, 25-го — Испания с Марокко и 28-го состоится встреча Англии и Бельгии.

На прошлой неделе стало известно, что для обеспечения безопасности в Калининграде в дни чемпионата в регион приедут около 4 тыс. полицейских из других городов.