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Специалисты научат студентов искать пропавших людей на Кубани

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Специалисты научат студентов-добровольцев искать пропавших людей на Кубани, сообщает пресс-служба «Центра молодежных инициатив».

В 2018 году Центром молодежных инициатив планируется провести ряд семинаров, направленных на обучение и разъяснение работы по поиску пропавших людей. Семинары будут проводиться для студентов, которые захотят участвовать. Первую встречу планируется провести в Кубанском государственном медицинском университете 31 января, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Проводить семинары будут специалисты из МЧС, представители органов внутренних дел, психологи, которые постараются разъяснить основы выживания в чрезвычайных ситуациях, рассказать о нюансах общения с родственниками пропавших людей и о работе поисковой группы в целом. Семинары будут проводиться на базе волонтерских организаций края, которые входят в состав Ассоциации волонтерских центров России.

Без вести люди пропадают ежедневно. Для их поисков только специально обученных людей не хватает. Практически всегда к поисковым работам присоединяются общественные организации и волонтеры разных возрастов. Они оказывают неоценимую помощь в поиске пропавших. Для повышения уровня работы в этом направлении было принято решение совместными усилиями компетентных органов провести семинары и обучить всех желающих.

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