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Псковскую область включат в маршрут программы «Моя Россия»

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Псковская область вновь станет участником национальной программы детского туризма «Моя Россия». В этом году регион примет около 2 тыс. школьников. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Ведерников.

Глава области дал поручение составить туристический маршрут, включив в него государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и поселок Пушкинские Горы.

Как напоминает Псковская лента новостей, в скором времени в Псковской области начнется 25-й Пушкинский театральный фестиваль. В его рамках впервые пройдут Пушкинский диктант и региональный конкурс чтецов для детей, юношества и студенчества.

В январе в Госдуме предложили ввести в России льготы для молодежи, которая путешествует по стране. Автор инициативы — член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова. Она предлагает выделять субсидии на оплату проживания в отелях и предоставлять скидки на транспорт.

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