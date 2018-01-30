Тульская набережная откроется летом 2018 года

Открытой зоной для прогулок впервые за 100 лет сделают набережную в центре Тулы летом 2018 года, сообщает заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

По его словам, между кремлем и оружейным заводом, расположенным на острове, впервые за последние 100 лет откроют территорию для прогулок жителей и гостей города, благоустроив ее по современным стандартам. Предполагается, что там расположатся спортивная зона, детские площадки и сиреневый сад, сообщает ИА «Тульские новости» со ссылкой на «РИА Новости».

Кроме того, Федорищев пояснил, что кроме набережной необходимо отреставрировать исторические особняки, расположенные на этой улице. Большинство из домов отдадут частным инвесторам, которые займутся реконструкцией. Сама улица совместно с набережной станет единой пешеходной зоной.

Также там будет реализован проект «Музейный квартал». Среди особняков расположатся филиалы четырех федеральных музеев Тульской области: Музей оружия, Ясная Поляна, Поленово и Куликово поле. Часть исторических объектов будет отреставрирована к концу 2018 года, остальные объекты — в течение трех лет. Проекты реконструкций уже готовятся соответствующими ведомствами.

Ранее территория вдоль реки была огорожена от жителей, так как принадлежала заводу. На ней располагались складские и производственные помещения.