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Две женщины задержаны за продажу младенца в Москве

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Правоохранители задержали двух женщин, подозреваемых в совершении сделки по продаже новорожденного ребенка. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, следователи установили, что в июне 2015 года 28-летняя женщина, будучи беременной, договорилась со своей 38-летней знакомой о продаже ей новорожденного ребенка.

На следующий день после рождения ребенка в январе 2016 года мать передала его знакомой за денежное вознаграждение, сумма которого не уточняется.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин по признакам преступления, предусмотренного статьей «Торговля людьми», — приводит «РИА Новости» слова Ивановой. 

Как передает агентство, матери ребенка уже предъявлено обвинение. С обеими женщинами проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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