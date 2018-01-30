Реконструкция автодороги планируется от Уссурийска до Пограничного

Реконструкция автодороги и строительство трех мостовых переходов планируются от Уссурийска до Пограничного, информация об этом размещена на официальном сайте администрации Приморского края.

В 2018 году планируется продолжить реконструкцию автодороги Уссурийск–Пограничный–Госграница. Ремонт пройдет на отрезке с 13-го по 20-й км. Ориентировочно работы возобновят в мае после заключения соответствующего контракта с подрядчиком. Завершить работы планируется в следующем году, сообщает ИА UssurMedia.

Также в планах построить дорогу вдоль границ земельных участков, принадлежащих «РусАгро-Приморье», который обеспечит транспортным сообщением предприятие с дорогами регионального значения.

Кроме того, в этом году начнется строительство мостовых переходов. Всего их планируется три: два через реку Мельгуновку в селе Кроуновка и в селе Крыловка и один через реку Литовку на дороге Артем – Находка – порт Восточный. В селе Кроуновка строительство завершится в этом году, работы по остальным — в следующем.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства края уточнил, что реконструкция будет проводиться в рамках обеспечения инфраструктуры для территории опережающего социально-экономического развития — ТОР «Михайловский» в Приморском крае.

Ранее портал iz.ru сообщал о строительстве моста через реку Литовку на 127-м км автодороги Артем – Находка – порт Восточный стоимостью 360 млн рублей.