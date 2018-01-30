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Власти Крыма выделят 60 млн рублей на реконструкцию здания Госархива

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На капитальный ремонт и реконструкцию здания Госархива Крыма в этом году будет выделено 60 млн рублей. Об этом сообщил председатель Госкомитета Олег Лобов.

Здание, где хранятся документы, было построено 50 лет назад. Хранилища и помещения, где работают сотрудники, нуждаются в основательном ремонте, отметил Лобов. Госкомитет объявил торги на работы, сообщает ИА «Крыминформ».

В свою очередь, замглавы Госкомитета по делам архивов Крыма Ольга Мусияченко отметила, что в ближайшее время ведомство будет поднимать вопрос об увеличении числа сотрудников архивных отделов.

Государственной архивной службе России в этом году исполняется 100 лет. Декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» был принят Советом народных комиссаров 1 июня 1918 года.

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