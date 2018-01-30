Кандидат на пост президента России, действующий глава государства Владимир Путин заявил о необходимости следить за уровнем зарплат учителей.

На встрече со своими доверенными лицами он отметил, что нельзя «опускать планку» в этом вопросе.

«Мы должны ее сохранить и обеспечить соответствующим финансированием как из федерального, так и из региональных бюджетов», ­— подчеркнул российский лидер, выступая в Гостином дворе в Москве.

По его словам, задача с повышением зарплаты учителей до средней по региону, которая была обозначена в «майских указах» от 2012 года, в целом решена.

Путин добавил, что эффективность современного образования зависит от благосостояния учителей.