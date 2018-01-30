В центре Рязани не работают паркоматы

Жителей Рязани предупреждают о неработающих в центре города паркоматах. Речь идет о принимающих оплату устройствах, расположенных на Семинарской, Почтовой улицах и улице Горького.

Для того чтобы оплатить парковку, нужно или добираться до паркоматов на соседних улицах, или воспользоваться мобильными приложениями. Также это можно сделать через устройства самообслуживания, уточняет РИА «7 новостей».

Первые сообщения о неполадках в паркоматах стали поступать накануне вечером. Оператор парковок ПАО «Ростелеком» обещал восстановить их работу в кратчайшие сроки.

О крупном сбое в работе парковок в Москве портал iz.ru сообщал в августе 2017 года. Тогда автомобилисты столкнулись с проблемой оплаты парковочных мест через SMS-сообщения, временно эта функция оказалась недоступна.