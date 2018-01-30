Две женщины пострадали в массовом ДТП с участием маршрутки в Брянске

Две женщины, пассажирки маршрутного такси, пострадали в массовом дорожно-транспортном происшествии с участием четырех автомобилей в Фокинском районе Брянска 29 января, сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.

Инцидент произошел на Московском проспекте в районе 16:50. По предварительным данным, 20-летний молодой человек за рулем автомобиля «Лада» нарушил безопасную дистанцию и допустил столкновение с микроавтобусом маршрутного такси Peugeot, сообщает NASHBRYANSK.RU.

В результате удара маршрутку отбросило на отечественный легковой автомобиль, который врезался в остановившуюся перед светофором машину Škoda. В результате происшествия 45-летняя женщина, находящая в маршрутке, получила резаную рану лица, а 29-летняя пассажирка была доставлена в медицинское учреждение с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Медицинское освидетельствование показало, что на момент аварии все водители находились в трезвом состоянии. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснение обстоятельств произошедшего ДТП.