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В одном из парков Орла запретили кататься с горок

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В Детском парке в Орле запретили кататься с горок. На днях там появились таблички с надписью о том, что съезжать с гор категорически запрещается в целях безопасности. Впрочем, дети продолжают это делать, поскольку, как отмечают местные СМИ, это едва ли не единственное возможное место в городе для подобных развлечений.

Необычный запрет уже стал предметом обсуждения на совещании у главы администрации Орла Александра Муромского. Он поручил управлению коммунального хозяйства решить вопрос об отмене запрета.

«Сколько я себя помню, всё время горки там были», — цитирует сити-менеджера ресурс InfoOrel.ru.

Местные жители утверждают, что такая ситуация возникает каждый год. Они полагают, что таким образом администрация парка снимает с себя ответственность за возможное травмирование детей. Оборудовать же горку с соблюдением всех требований сложно и затратно.

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