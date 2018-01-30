МОК лишил Reuters права освещать церемонию открытия ОИ–2018

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил агентство Reuters аккредитации на церемонии открытия зимней Олимпиады, которая состоится в южнокорейском Пхёнчхане. Как сообщили в южнокорейском организационном комитете, агентству запретили освещать и фотографировать церемонию.

Причиной этого решения стала публикация агентством порядка десяти фотографий с репетиции зажжения олимпийского огня. Агентство удалило материалы после жалоб южнокрейского оргкомитета и МОКа.

В Reuters заявили, что снимки были опубликованы по ошибке, и принесли извинения, передает агентство Yonhap. Отмечается, что информация о репетициях церемоний открытия и закрытия обычно запрещена к публикации в СМИ. Нарушение запрета чаще всего приводит к лишению аккредитации.



Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Пхёнчхане 9 февраля. Как сообщал портал iz.ru, в составе российской делегации на Олимпиаду в Пхенчхане отправятся 169 спортсменов и 189 официальных лиц, включая 80 тренеров. При этом для аккредитованных гостей предусмотрена отдельная квота.