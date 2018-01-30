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Поддельную Chanel изъяли у китаянки в аэропорту Иркутска

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Поддельные товары с маркировкой Chanel изъяли сотрудники таможенного контроля из чемодана у китаянки в аэропорту Иркутска, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На таможенном контроле в аэропорту Иркутска была задержана женщина. При досмотре в ее чемодане была обнаружена женская одежда для продажи с маркировкой Chanel. Одежда была промаркирована незаконно, сообщает ИА IrkutskMedia.

Задержанной оказалась подданная Китайской Народной Республики. Сумма причиненного ей ущерба компании – владельцу бренда Chanel по приблизительным подсчетам составила 300 тыс. рублей.

За незаконное маркирование продукции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ. По факту произошедшего проводится проверка.

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