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Конгресс орнитологов начал работу в Твери

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Всероссийский орнитологический конгресс открылся сегодня в Твери. Ведущие отечественные и зарубежные ученые, а также начинающие специалисты будут работать на площадках Тверского госуниверситета и филиала Московского гуманитарно-экономического института в течение недели.

Как уточняют «Тверские ведомости», на форуме, организованном при поддержке Русским обществом сохранения и изучения птиц, будут обсуждаться вопросы сохранения редких видов птиц, проблемы совершенствования методик исследований и орнитологического просвещения.

Отмечается, что одним из значимых направлений в работе образовательной сферы Тверской области является популяризация научного творчества. В этом году здесь начнется строительство детского парка «Кванториум». Для его создания из федерального бюджета будет выделено более 82 млн рублей.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в 2019 году на территории бывшего ЗИЛа откроется детский парк «Кванториум».

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