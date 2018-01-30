Прямой эфир

МЧС эвакуировали людей с острова Недоразумения в Магаданской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели эвакуировали застрявших на острове Недоразумения туристов в Магаданской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по области.

На пульт спасателей поступило сообщение о двух туристах, которые не могли выбраться самостоятельно с острова Недоразумения и которым требовалась помощь в эвакуации. На место происшествия выехали два спасателя на вездеходе «Трэкол».

Чтобы добраться до острова, где находятся люди, спасатели снарядились в гидрокостюмы и на надувной лодке проделали путь до острова через холодные воды Охотского моря, сообщает ИА MagadanMedia.

Туристы были найдены и доставлены на материковую часть в город. Самочувствие пострадавших было удовлетворительным, и оказание медицинской помощи им не потребовалось.

Оказалось, что они прибыли на остров на снегоходах, но в процессе отдыха поднялся сильный ветер и поломал лед — проделать обратный путь таким же образом оказалось невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Замерзающего в лесу мужчину спасли в Хабаровском крае
Спасена застрявшая при восхождении на гору в Гималаях альпинистка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017