МЧС эвакуировали людей с острова Недоразумения в Магаданской области

Спасатели эвакуировали застрявших на острове Недоразумения туристов в Магаданской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по области.

На пульт спасателей поступило сообщение о двух туристах, которые не могли выбраться самостоятельно с острова Недоразумения и которым требовалась помощь в эвакуации. На место происшествия выехали два спасателя на вездеходе «Трэкол».

Чтобы добраться до острова, где находятся люди, спасатели снарядились в гидрокостюмы и на надувной лодке проделали путь до острова через холодные воды Охотского моря, сообщает ИА MagadanMedia.

Туристы были найдены и доставлены на материковую часть в город. Самочувствие пострадавших было удовлетворительным, и оказание медицинской помощи им не потребовалось.

Оказалось, что они прибыли на остров на снегоходах, но в процессе отдыха поднялся сильный ветер и поломал лед — проделать обратный путь таким же образом оказалось невозможно.