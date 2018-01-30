Процесс по делу экс-вице-премьера Крыма начинается в суде Симферополя

Первое заседание по делу бывшего вице-премьера Крыма проходит в суде Симферополя. Олега Казурина обвиняют в получении крупной взятки.

Как отмечает ИА «Крыминформ», процесс должен был начаться еще 18 января, однако заседание было отложено в связи с болезнью судьи.

По данным следствия, Казурин с августа по декабрь 2016 года получил через посредника 27 млн рублей. Деньги были предназначены Казурину за способствование в выборе одной из строительных компаний в качестве единственного поставщика при строительстве жилых домов в Керчи.

Кроме того, чиновник обвиняется в том, что в январе 2017 года требовал от предпринимателя приобрести для него автомобиль и нежилое помещение в Москве якобы за содействие в получении двух госконтрактов на строительство объектов в Крыму.

Казурина задержали в аэропорту Симферополя перед вылетом в Москву в феврале 2017 года. До этого государственный совет Республики Крым по представлению главы региона Сергея Аксенова согласовал его отставку.

Указ об освобождении Казурина по собственному желанию Аксенов подписал 29 декабря 2016 года. Уже после задержания Казурина Аксенов заявил о том, что ожидает новых уголовных дел против госслужащих в регионе.