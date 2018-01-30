В Москве открылась выставка о дружбе Высоцкого и Шемякина

В Москве открылась выставка всемирно известного художника и скульптора Михаила Шемякина «История Легенды. Шемякин и Высоцкий».

Художник и поэт были друзьями, Высоцкий посвящал Шемякину свои песни, тот, в свою очередь, рисовал к его стихам иллюстрации. На выставке в московском филиале галереи Altmans в ТДЦ «Новинский» будут представлены литографии из цикла «Чрево Парижа». В свое время на Высоцкого эти работы произвели большое впечатление.

Также зрители смогут увидеть графические работы, скульптуры и ювелирные миниатюры Шемякина.

«Нет человека, который бы не слышал песни Владимира Высоцкого или не читал его стихов. Также как нет человека, который не знал бы творчество Михаила Шемякина — одного из самых известных художников современности. И это очень символично, что мы посвятили нашу выставку дружбе этих двух гениев», — отметил основатель Altmans Gallery Егор Альтман.

Выставка продлится до 25 марта.