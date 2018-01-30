Движение на трассе Южно-Сахалинск – Оха перекрыто для транспорта в связи с ухудшением погодных условий, сообщает пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Сегодня, 30 января, участок автотрассы Южно-Сахалинск – Оха перекрыли для движения всех видов транспорта. Ограничения действуют с 14:00. Под ограничение попал отрезок трассы с 630-го по 854-й км, сообщает ИА SakhalinMedia.

Движение снова откроют, когда метеоусловия позволят участникам дорожного движения продолжить путь без риска для собственного здоровья и здоровья окружающих.

Решение о закрытии автомобильной дороги было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям. В связи с этим Госавтоинспекция просит автолюбителей быть аккуратнее и заранее строить свой маршрут, выбирая пути объезда.