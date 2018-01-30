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Подозреваемых в коррупции саудовских принцев отпустили на свободу

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Фото: REUTERS/Faisal Al Nasser
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Власти Саудовской Аравии отпустили на свободу высокопоставленных чиновников и бизнесменов королевства, которые были задержаны по подозрению в коррупции.

Два месяца они провели под стражей в пятизвездочной гостинице в Эр-Рияде.

«В «Ритц-Карлтоне» больше не осталось задержанных», — подтвердил саудовский чиновник агентству Reuters.

При этом источник не уточнил, сколько подозреваемых осталось в СИЗО в других местах Саудовской Аравии. 

Ранее СМИ писали, что те, кто отказался признать свою вину, были помещены тюрьму.

Как сообщал портал iz.ru, в ноябре 2017 года власти Саудовской Аравии в рамках кампании по борьбе с коррупцией задержали несколько десятков человек, в том числе принцев из правящей семьи.

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