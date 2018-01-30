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Замглавы департамента ЖКХ мэрии Новосибирска задержан за взятку

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Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска. Статья — «покушение на мошенничество в особо крупном размере».  

Как установило следствие, в августе 2017 года Сергей Елисеев встретился с представителем УК «ЖХ Октябрьского района». Он пообещал коммунальщику, что за 5 млн рублей окажет содействие его управляющей компании в получении субсидий на ремонтные работы в ветхих домах. В действительности Елисеев на это полномочий не имел. Позже чиновник подготовил фиктивные документы на выполнение работ, однако сделаны они были другими организациями.

В данное время Елисеева задержали, следствие ходатайствует о его аресте. В департаменте ЖКХ проводятся обыски.

Тем временем задержание чиновника прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он призвал своих коллег воздержаться от совмещения коммерции и муниципальной службы.

«…Если есть желание заниматься коммерцией и предпринимательством, для этого надо оставить муниципальную службу», — заявил новосибирский градоначальник.  Он добавил, что скандал ударит по авторитету всей мэрии.

Как напоминает ресурс vn.ru, за последние несколько лет в мэрии Новосибирска было несколько подобных инцидентов. Так, в 2016 году по подозрению в получении взятки в 1,5 млн рублей был задержан замглавы департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Николай Терехов.

В апреле 2017 года к восьми годам тюрьмы был приговорен экс-начальник центра управления городским автоэлектротранспортом Арам Суварян. Его тоже обвинили в получении взятки.

В Москве 1 февраля должен быть вынесен приговор в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Следствие считает, что экс-глава Кировской области получил взятки в размере €200 тыс. от предпринимателя Альберта Ларицкого и €400 тыс. от Юрия Судгаймера. Прокурор просит для Белых десяти лет лишения свободы и штрафа 100 млн рублей.

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