Глава МИД Италии посетит Россию и Украину

Действующий председатель ОБСЕ, глава итальянского МИДа Анджелино Альфано отправляется в рабочую поездку на Украину и в Россию. Министр обсудит с коллегами из двух стран ход «многообещающих» переговоров по приднестровскому урегулированию.

«Переговоры по стабилизации в Приднестровье являются многообещающими, и в 2017 году на них был достигнут прогресс. Россия и Украина сотрудничают там в конструктивном ключе, и это обстоятельство воодушевляет», — заявил итальянский министр в интервью «РИА Новости». Он уточнил, что проведет встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.