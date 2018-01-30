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Глава МИД Италии посетит Россию и Украину

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Фото: пресс-служба МИД России/flickr.com
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Действующий председатель ОБСЕ, глава итальянского МИДа Анджелино Альфано отправляется в рабочую поездку на Украину и в Россию. Министр обсудит с коллегами из двух стран ход «многообещающих» переговоров по приднестровскому урегулированию.

«Переговоры по стабилизации в Приднестровье являются многообещающими, и в 2017 году на них был достигнут прогресс. Россия и Украина сотрудничают там в конструктивном ключе, и это обстоятельство воодушевляет», — заявил итальянский министр в интервью «РИА Новости». Он уточнил, что проведет встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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