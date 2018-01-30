Женщина впервые возглавила правительство Румынии

Парламент Румынии одобрил состав и программу нового правительства страны во главе с Виорикой Дэнчилэ. Об этом было официально объявлено на пленарном заседании парламента в понедельник.

Для утверждения нового кабинета министров было необходимо по крайней мере 233 голоса. «За» высказались 282 депутата и сенатора, «против» — 136, воздержался один, передает ТАСС.

54-летняя Виорика Дэнчилэ — первая женщина на посту премьер-министра Румынии. Она входит в Социал-демократическую партию (СДП) и является депутатом Европарламента с 2009 года.

Новое правительство является коалиционным, двухпартийным. Альянсу либералов и демократов (АЛДЕ) в нем принадлежат четыре места, министр юстиции — независимый, остальные министры являются членами СДП.

Напомним, предыдущий кабинет министров ушел в отставку 15 января 2018 года после того, как СДП лишила премьер-министра Михая Тудосе политической поддержки из-за внутрипартийного конфликта.