Мастер комедии

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Кадры со съемочных площадок фильмов Леонида Гайдая — к 95-летию режиссера
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Фото: ТАСС
30 января исполняется 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая — советского кинорежиссера, подарившего нам в том числе комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука». На фото: режиссер и актеры на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Слева направо: Нина Маслова в роли царицы Марфы Васильевны, Юрий Яковлев в роли Ивана Грозного, режиссер Леонид Гайдай и Леонид Куравлев в роли Жоржа Милославского, 1973 год
Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Над комедиями режиссера смеялась вся страна, а сам он был известен тем, что в повседневной жизни даже улыбался редко. На фото: Леонид Гайдай (справа) и исполнитель роли Хлестакова Сергей Мигицко (слева) во время работы над фильмом «Инкогнито из Петербурга» на киностудии «Мосфильм», 1977 год
Фото: ТАСС/Анатолий Ковтун
Леонид Гайдай на съемочной площадке фильма «Инкогнито из Петербурга», 1977 год
Фото: РИА Новости/Соловьев
Режиссер Леонид Гайдай (слева) и актер Евгений Леонов во время подготовки к съемкам фильма «За спичками», 1979 год
Фото: ТАСС/Валентин Мастюков
Леонид Гайдай (второй справа) на киностудии «Мосфильм» вместе с иностранными гостями. Слева направо: председатель Палаты продюсеров Финляндии Мауно Мякеля, финская киноактриса Роз-Мари Прехт, Леонид Гайдай и киноактриса Зинаида Кириенко, 1971 год
Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Леонид Гайдай и пакистанская киноактриса Зеба во время VIII Московского международного кинофестиваля, 1973 год
Фото: ТАСС/Николай Малышев
Всего на счету режиссера больше 20 кинофильмов, последним из которых стала комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди», вышедшая в 1992 году
Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Съемки фильма «Спортлото-82». Слева направо: Альгис Арлаускас в роли Константина Лукова, Денис Кмит в роли Павла, Светлана Аманова в роли Татьяны Пеговой, режиссер фильма Леонид Гайдай и Борислав Брондуков в роли директора турбазы, 1982 год
Фото: ТАСС/Александр Коньков
Первые комедии Гайдая прославили не только самого режиссера, но и тройку Трус–Балбес–Бывалый в исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова. С этими актерами Гайдай работал и на съемках других фильмов. На фото: Георгий Вицин (в центре) с финским сценаристом и режиссером Орко Ристо (слева) и режиссером Леонидом Гайдаем на съемочной площадке, 1979 год
Фото: ТАСС/Николай Малышев
Леонид Гайдай во время съемок художественного фильма «Спортлото-82», 1981 год
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