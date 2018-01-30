Мастер комедии

Первые комедии Гайдая прославили не только самого режиссера, но и тройку Трус–Балбес–Бывалый в исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова. С этими актерами Гайдай работал и на съемках других фильмов. На фото: Георгий Вицин (в центре) с финским сценаристом и режиссером Орко Ристо (слева) и режиссером Леонидом Гайдаем на съемочной площадке, 1979 год