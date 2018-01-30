Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Уфе

Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку по факту отравления семьи угарным газом в Уфе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Четверо пострадавших, в числе которых есть двое детей, госпитализированы.

Инцидент произошел в Демском районе Уфы в воскресенье, 28 января, в жилом двухэтажном доме. Как сообщает ИА «Башинформ», специалисты при осмотре газового оборудования выяснили, в квартире, где проживают пострадавшие, установлен настенный котел. Его дымоход находится в непосредственной близости с вентиляционным каналом в стене кухни. По предварительным данным, продукты сгорания через дымоход попадали в вентиляционный канал, что и привело к отравлению людей.

Сейчас коммунальные службы устраняют нарушения эксплуатации газового оборудования. Следственные органы должны выяснить причины инцидента. Если будут подтверждены нарушения при монтаже дымохода, лиц, причастных к оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, привлекут к ответственности.

23 января портал iz.ru сообщал о массовом отравлении неизвестным газом в общежитии в Одинцовском районе Подмосковья. Речь шла о по меньшей мере 50 пострадавших. В начале января в подмосковных Мытищах бытовым газом отравилась семья из четырех человек. Двое из них — дети в возрасте трех лет.