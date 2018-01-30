«Монако» не будет продавать Лемара

«Монако» не будет продавать полузащитника Тому Лемара до конца сезона. Информацию о том, что игрок остается в своей команде, подтвердил вице-президент французского клуба Вадим Васильев.

«Даже если, например, «Ливерпуль» или «Арсенал» сделают нам очень выгодные предложения, мы отклоним их. Мы скажем «нет», поскольку наши цели ясны», — приводит его слова газета «Спорт-Экспресс».

Как писал портал iz.ru, в сентябре 2017 года «Монако» отказался продать Лемара «Арсеналу» за €100 млн.