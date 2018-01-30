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«Монако» не будет продавать Лемара

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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«Монако» не будет продавать полузащитника Тому Лемара до конца сезона. Информацию о том, что игрок остается в своей команде, подтвердил вице-президент французского клуба Вадим Васильев.

«Даже если, например, «Ливерпуль» или «Арсенал» сделают нам очень выгодные предложения, мы отклоним их. Мы скажем «нет», поскольку наши цели ясны», — приводит его слова газета «Спорт-Экспресс».

Как писал портал iz.ru, в сентябре 2017 года «Монако» отказался продать Лемара «Арсеналу» за €100 млн.

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