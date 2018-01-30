Жители Саратова критикуют работу дорожных служб в снегопад

Пробки в 10 баллов образовались на дорогах в Саратове. В большинстве районов города наблюдаются затруднения в движении транспорта. На остановках общественного транспорта скопились длинные очереди. С утра в Саратове было зафиксировано около 20 ДТП, что также осложнило дорожную ситуацию.

Жители, оставляющие комментарии в городских пабликах в социальных сетях, отмечают, что о снегопаде МЧС предупреждало еще накануне, однако коммунальные службы, судя по всему, приступили к уборке снега лишь в утренние часы.

«Действительно, кто бы мог подумать, что зимой пойдет снег и поставит город в десятибалльные пробки», — цитирует одного из пострадавших ИА «Взгляд-инфо».

Между тем, по данным регионального гидрометцентра, снегопад в Саратове продлится еще как минимум два дня.

В Москве зимняя норма снега выпала на месяц раньше. В столичном метеобюро сообщили, что с начала декабря по 30 января зафиксировано 134 мм осадков, что соответствует показателям за весь сезон.