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Программу «Арктический доктор» начинают в Мурманской области

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Программа помощи медикам «Арктический доктор» будет запущена в Мурманской области. Она будет реализовываться силами регионального бюджета. Об этом распорядилась глава региона Марина Ковтун. По ее словам, с учетом больших выплат в программе должны принимать участие только высококвалифицированные специалисты.

Как отмечает ИА «Би-порт», «Арктический доктор» дополнит льготная ипотека для медицинских работников. Ипотечный продукт предусматривает погашение 20% от суммы первоначального взноса по кредиту. Региональные министерства здравоохранения и строительства должны проработать проект закона о выплатах до 1 апреля 2018 года. Вопрос о софинансировании ипотеки должен быть решен до 1 июня.

Сообщалось, что на реализацию программы «Арктический доктор» потребуется 1,2 млрд рублей. Предполагалось, что для этого будут задействованы деньги и из федерального бюджета. Однако ранее в программе не было льготной ипотеки. Сейчас же общая сумма выделяемых на инициативу денег существенно возрастет, предупредили региональные власти.

На сегодняшний день Мурманской области не хватает более 600 врачей. Для укомплектования вакантных должностей врачей первичного звена в регионе ведется подготовка участковых из числа местных жителей.

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