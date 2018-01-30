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В школах Коми могут запретить гаджеты на уроках

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Жители Коми выступили с идеей запрета гаджетов на уроках в школах республики. Речь идет об устройствах, с помощью которых можно выходить в интернет. 

Соответствующая петиция появилась на сайте «Российской общественной инициативы», сообщает ИА «Комиинформ». В тексте говорится, что школа порой не может проконтролировать, на каких сайтах бывает ученик и, таким образом, образовательное учреждение «превращается в рассадник».

Кроме того, гаджеты способствуют расслоению населения по имущественному принципу. Подростки, которые не могут купить себе планшеты, могут «заработать на этом фоне невроз». Также гаджеты плохо влияют на зрение, отмечается в заявлении. 

На момент написания заметки за инициативу запретить использование гаджетов с выходом в интернет на школьных уроках оставили свои подписи 1 тыс. 248 человек. 537 человек высказались против.

О гаджетах на уроках в школах ранее высказывалась и глава Министерства образования РФ Ольга Васильева. Сама она против мобильных устройств и планшетов на партах, однако каждая школа, по словам министра, вправе сама решать этот вопрос.

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