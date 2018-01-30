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Температурный рекорд 80-летней давности побит в морозы на Алтае

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Новые рекорды минимальной температуры воздуха были установлены в некоторых районах Алтайского края в период с 21 по 28 января. В это время регион находился под влиянием мощного арктического антициклона, который принес аномально холодную погоду.

Как сообщает ресурс altapress.ru, на большей территории температура опускалась до –35 градусов. В некоторых районах она достигала –44 градусов. Самым холодным днем стала пятница, 26 января. Самая низкая температура за неделю была зафиксирована в Волчихе, где столбики термометра опустились до –45,2 градуса.

Впрочем, отмечает агентство, январские морозы этого года не побили абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Так, в 1938 году в Волчихе было –55 градусов, а в 1931 году в Барнауле было –51,5 градуса.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что на севере Китая установилась аномально морозная погода. Там температура опускается ниже –44 градусов, что является рекордом.

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