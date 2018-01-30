«Зарядье» и «Лужники» номинированы на престижную архитектурную премию

Московский парк «Зарядье» и стадион «Лужники» номинированы на престижную награду в сфере архитектуры и строительства MIPIM Awards 2018.

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил на своей странице в Twitter, что парк «Зарядье» номинирован как лучший проект урбанистической регенерации. Стадион «Лужники» может быть представлен к награде как лучший восстановленный городской объект.

Сразу два московских проекта номинированы на MIPIM Awards 2018 - престижную премию в сфере строительства и архитектуры. Парк #Зарядье как лучший проект урбанистической регенерации, а #Лужники как лучший восстановленный объект. Победителей объявят в марте. pic.twitter.com/BewyxXF9XS — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 января 2018 г.

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин обратил внимание, что «Лужники» могут считаться одним из самых безопасных стадионов в мире.

Ранее портал iz.ru сообщал, что VIII Московский урбанистический форум в 2018 году впервые пройдет в столичном парке «Зарядье».