Слив канализации обнаружен на озере Тургояк в Челябинской области

На озере Тургояк в Челябинской области нашли слив канализации. Общественные организации сейчас пытаются установить, по чьей вине нечистоты попадают в уникальный водоем.

Как уточняет ИА «Урал-пресс-информ», первыми ручей, вытекающий из-под прибрежной полосы, увидели местные жители в районе мыса Тещин язык. Тут же находятся несколько отелей и база отдыха.

Проблемой занимаются общественники из организации «Гражданский патруль». Они нашли подтверждения слов очевидцев. По словам волонтера движения Анны Сизовой, на месте, где сток попадает в озеро, образовалась проталина. От нее исходит характерный запах канализации. В движении не исключают, что к заражению озера причастен один из близлежащих отелей.

Обращения с требованием проверки фактов загрязнения озера, которое считается жемчужиной Урала, направлены в природоохранную прокуратуру и региональное управление Росприроднадзора.

Как сообщает агентство, накануне в этот район выезжал и глава Миасского городского округа Геннадий Васьков. Он назвал происходящее преступлением и распорядился подготовить обращение в областное министерство экологии.

Портал iz.ru в конце июля 2017 года писал о запрете на купание в Тургояке. Решение было принято после жалоб отдыхающих на сыпь, которая появляется при контакте с водой.