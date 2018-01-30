Рекордно низкое давление ожидается во вторник в Москве

Самое низкое давление за последние 17 лет ожидается в российской столице во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура в Москве может достигнуть нулевой отметки, что также редко случается в январе.

«Давление 729 мм ртутного столба, будет падать. Это существенно ниже нормы, такое давление в это время года бывает раз в 17 лет. А околонулевая оттепель бывает в это время не чаще одного раза в шесть-восемь лет», — приводит слова Тишковца «РИА Новости».

Ранее МЧС предупредило о сильной метели в столичном регионе во вторник. Порывы ветра могут достигать 12–17 м/с. Автовладельцев просят отказаться от поездок на личном автотранспорте, а пешеходам рекомендуется обходить шаткие конструкции и деревья, а также линии электропередачи.