Зимняя норма осадков выпала в Москве на месяц раньше

В Москве на месяц раньше выпала зимняя норма снега. С начала декабря по 30 января метеостанция на ВДНХ зафиксировала 134 мм осадков, что соответствует показателям за весь сезон.

Как пояснили в столичном метеобюро, такие цифры характерны для конца февраля.

«Только за последние 30 часов в Москве выпало 8 мм снега в эквиваленте воды, что составляет около 30% от средних многолетних значений в январе», — приводит слова сотрудника станции «Интерфакс».

Во вторник, 30 января, в столице продолжит идти снег.

Температура воздуха превысит норму примерно на 8 градусов и будет держаться около нулевой отметки.

Ветер будет южный, юго-восточный 5–10 м/с, местами с порывами до 17 м/с.