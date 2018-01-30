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Экс-министр охраны окружающей среды КНР стал мэром Пекина

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Фото: Global Look Press/Linda McKie
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Бывший министр охраны окружающей среды КНР Чэнь Цзинин во вторник был избран на пост мэра китайской столицы.

Как пишет газета «Бэйцзин цинняньбао», решение было принято по итогам голосования на 1-й сессии Собрания народных представителей Пекина 15-го созыва.

Уточняется, что с мая прошлого года Чэнь Цзинин занимал должность замсекретаря горкома Пекина, а также являлся исполняющим обязанности мэра города.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в конце декабря прошлого года в пекинском метро ввели в эксплуатацию линию поездов на магнитной подушке, а также запустили первую линию с полностью автоматизированными беспилотными поездами.

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