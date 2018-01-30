Экс-министр охраны окружающей среды КНР стал мэром Пекина

Бывший министр охраны окружающей среды КНР Чэнь Цзинин во вторник был избран на пост мэра китайской столицы.

Как пишет газета «Бэйцзин цинняньбао», решение было принято по итогам голосования на 1-й сессии Собрания народных представителей Пекина 15-го созыва.

Уточняется, что с мая прошлого года Чэнь Цзинин занимал должность замсекретаря горкома Пекина, а также являлся исполняющим обязанности мэра города.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в конце декабря прошлого года в пекинском метро ввели в эксплуатацию линию поездов на магнитной подушке, а также запустили первую линию с полностью автоматизированными беспилотными поездами.