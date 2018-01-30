Ржевской пенсионерке вручили просроченный зефир и носки за победу в фестивале

В городе Ржеве (Тверская область) разгорелся скандал вокруг Открытого фестиваля творчества людей пожилого возраста. Одну из конкурсанток за победу в конкурсе наградили просроченным зефиром и мужскими носками.

Инцидент произошел в субботу, 27 января. Местная жительница Людмила Калинкина победила в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Награду пенсионерке вручил глава Ржева Вадим Родивилов.

Женщине подарили мужские носки 42-го размера, коробку зефира, срок годности которого истек почти месяц назад, диплом без рамки, три конфеты и открытку «С Новым годом!», пишет издание Tverigrad.

В свою очередь, глава Ржева Вадим Родивилов заявил, что подарки были подготовлены фондом «Старость в радость» и городская администрация не несет ответственности. Он также добавил, что пенсионерке принесут извинения.

Издание отмечает, что, по всей видимости, женщине преподнесли подарок, который вручали пенсионерам в канун Нового года.