СМИ сообщили о росте боевых потерь США в Афганистане

Увеличение интенсивности военных операций в Афганистане привело к росту боевых потерь США на треть за последние 12 месяцев, следует из доклада, подготовленного американским конгрессом.

Согласно документу, за 12 месяцев (по ноябрь 2017 г.) в Афганистане в ходе боев были убиты 14 человек. Еще 127 военнослужащих получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Таким образом, рост этого показателя составил 35% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, который завершился в ноябре 2016 года. Основная причина роста боевых потерь — наращивание интенсивности операций в Афганистане.

Американские военные принимают участие в боевых действиях в Афганистане с октября 2001 года. На антитеррористическую операцию было потрачено около 680 млрд. В боевых действиях погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, более 20 тыс. получили ранения.

Как писал портал iz.ru, ранее СМИ сообщили о планах властей США увеличить военный контингент в Афганистане на 1 тыс. человек. Кроме того, в страну будут переброшены военная техника, в том числе беспилотники.