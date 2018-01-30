Крым посетит группа немецких депутатов

Делегация из трех земельных парламентов Германии с официальным визитом посетит Крым. Немецкие парламентарии планируют обсудить снятие санкций и признание российского статуса полуострова.

Зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель отметил, что делегация будет находится в Крыму с 3 по 9 февраля. В нее войдут депутаты от партии «Альтернатива для Германии».

«Это серьезная делегация, учитывая, что их партия имеет много мест в бундестаге. Мы вышли за рамки народной дипломатии, поскольку к нам приезжает уже парламентская делегация. Это знаковое событие», — приводит «РИА Новости» слова Гемпеля.

Он добавил, что в делегацию входят депутаты трех региональных парламентов Германии (Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия). Гемпель отметил, что на встрече с парламентариями ФРГ будут затронуты вопросы, связанные с отменой антироссийских санкций и признанием Крыма.

Партия «Альтернатива для Германии» на выборах, состоявшихся в сентябре 2017 года, набрала 12,6% голосов избирателей и впервые вошла в немецкий парламент, став третьей политической силой.