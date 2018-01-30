Два камчатских села остались без света из-за циклона

Села Эссо и Анавгай остались без электричества из-за осадков и сильного ветра, обрушившихся на Камчатский полуостров. Пострадали около 2,6 тыс. человек.

«Социальные объекты и учреждения имеют собственные резервные источники питания, поэтому на их жизнедеятельности отключение не отразилось», — отмечается в сообщении «Камчатскэнерго».

Оперативные бригады энергетиков нашли поврежденный участок линии — это воздушная проводка от дизельной электростанции в селе Атласово. Причиной отключения стал сход снега и упавшие на провода деревья, уточняет «РИА Новости».