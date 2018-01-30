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Госдеп назвал условие для отмены антироссийских санкций

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Фото: Global Look Press
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Санкции против России будут отменены после того, как страна прекратит «провокационные и дестабилизирующие» действия, заявил представитель Госдепартамента США.

«Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока Россия не удовлетворит [требования] конгресса и администрации в отношении тех действий, которые и привели к введению санкций», — приводит слова представителя Госдепа «РИА Новости».

Он подчеркнул, что санкции призваны «наказать Россию за ее действия». В частности, речь идет о предотвращении покупки российского военного оборудования.

Как отметили в Госдепе, после введения санкций несколько стран отказались от сотрудничества с Россией, в результате страна потеряла «миллиарды долларов».

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