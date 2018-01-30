Псковских экскурсоводов обяжут пройти переподготовку

Власти Псковской области разработали программу профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность», а также ряд актуальных программ повышения квалификации для экскурсоводов.

Все гиды, чья квалификация не соответствует требованиям, обязаны будут пройти профессиональную переподготовку для продолжения работы. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Некоторые регионы РФ уже используют систему аккредитации экскурсоводов, но Псков ожидает окончательного утверждения документа на федеральном уровне. Нововведения помогут регулировать рынок услуг для путешественников.

Туристический сезон в регионе длится с мая и завершается после ноябрьских школьных каникул. В среднем путешественники приезжают на два-три выходных дня и посещают Псков, Печоры, Пушкинские Горы. Однако немногие знают, что существуют нестандартные маршруты — Остров, Порхов, Талабские острова. В музеях в Порхове, Дно и Дедовичах для туристов создают специальные программы.



