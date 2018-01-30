Депутат в Североморске подозревается в присвоении более 5 млн рублей

Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону в Мурманской области расследует уголовное дело против председателя совета депутатов. Захар Кочнев подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Мужчина с 2011 по 2016 год руководил Североморской автошколой ДОСААФ России. Как считают следователи, он заключал с индивидуальным предпринимателем фиктивные договоры о сдаче в аренду помещений автошколы по заниженной цене. Затем Кочнев сдавал эти же помещения в аренду другим лицам, но за более высокую плату. Об этом сообщает ИА «Би-порт». Таким образом, в течение шести лет подозреваемый присвоил в общей сложности более 5 млн рублей.

При этом сама автошкола испытывала финансовые трудности. Налоговая задолженность в те годы составила свыше 1,2 млн рублей, долги по отчислениям в пенсионный фонд превысили 1,8 млн рублей, долги по зарплате достигли 500 тыс. рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России создают черный список госслужащих-взяточников. Такое наказание коснется тех, кого уволили без возбуждения дела. Фамилия бывшего «мздоимца» будет опубликована в перечне пять лет.