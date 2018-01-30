Запуск платных парковок в Воронеже опять перенесли

Платные парковки заработают в Воронеже только в середине сентября. Сроки открытия снова перенесли из-за масштабного ремонта дорог в городе. Ранее планировалось запустить первые парковочные места в начале 2018 года, а целиком пространство хотели открыть функционировать весной.

Компания «Городские парковки» уже закупила необходимое оборудование. В пилотном режиме (бесплатно) парковки заработают этим летом. Как отмечает ИА «Абирег», работа над масштабным городским проектом останавливалась многократно на всех этапах по разным причинам.

Согласно концепции мэрии Воронежа, в общей сложности в центральном районе должно быть обустроено 6 тыс. платных парковочных мест. Они будут работать 12 часов в сутки, а стоимость составит не более 40 рублей в час. Стоимость реализации проекта составит 115 млн рублей. На въезде в центр планируется оставить перехватывающие парковки. На них автомобиль можно будет оставить либо бесплатно, либо по самой минимальной стоимости.